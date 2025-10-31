Președintele României a sesizat oficial Curtea Constituțională (CCR) în privința modificărilor adoptate la Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cerând magistraților să declare actul normativ ca fiind neconstituțional.

Șeful statului aduce critici dure forului legislativ, acuzând Parlamentul că a depășit limitele procedurii de reexaminare solicitate anterior. Potrivit Administrației Prezidențiale, în textul final al legii au fost introduse prevederi noi, nesolicitate, care nu fac parte din cadrul reexaminării.

Președintele României a trimis Curții Constituționale (CCR) o sesizare de neconstituționalitate împotriva Legii pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale (nr. 123/2012), adoptată de Parlament pe 25 octombrie 2025.

Șeful statului solicită Curții să constate că legea este neconstituțională, fiind adoptată cu depășirea limitelor constituționale și cu încălcarea principiului loialității constituționale în relația dintre instituții.

Motivul principal: Depășirea cadrului de reexaminare

Președintele susține că Parlamentul a depășit limitele reexaminării stabilite prin cererea sa anterioară din decembrie 2023. Această acțiune încalcă articolele 77 alin. (2), 1 alin. (5) și 147 alin. (4) din Constituție.

Președintele invocă decizii anterioare ale CCR (precum 63/2018 și 895/2015) care interzic Parlamentului să introducă reglementări noi în etapa de reexaminare. Legislativul ar fi trebuit doar să accepte, să respingă sau să coreleze punctual textele deja vizate de cererea prezidențială.

În opinia șefului statului, introducerea de noi opțiuni legislative afectează echilibrul procesului constituțional dintre Parlament și Președinție.

Modificările contestate vizează prosumatorii și instituțiile

Administrația Prezidențială indică faptul că noua lege conține o serie de modificări nesolicitate și soluții de politică publică ce depășesc cadrul reexaminării. Printre cele mai importante se numără, scăderea limitei de putere instalată pentru compensarea cantitativă de la 400 kW la 200 kW. Înlocuirea sintagmei „autorități publice locale” cu „autorități și instituții publice” în sfera beneficiarilor. Introducerea unui nou drept pentru prosumatorii persoane fizice cu instalații de până la 27 kW, care pot folosi sumele obținute din compensare pentru a plăti facturile la energie electrică și gaze naturale. Modificări suplimentare privind pragurile de putere instalată între 200 kW și 400 kW, necerute în cererea inițială de reexaminare.