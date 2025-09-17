Tensiuni și acuzații dure în cadrul ședinței Coaliției, în care partidele de guvernământ urmau să se pună de acord asupra propunerilor premierului Ilie Bolojan privind eliminarea plafonului la adaosul comercial și restructurările din administrație. Niciuna dintre măsuri nu a fost adoptată, iar șeful guvernului a cerut un răgaz de o săptămână pentru a analiza propunerile partenerilor de guvernare. Un moment tensionat a fost marcat de acuzațiile lansate de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la adresa purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene-Dogioiu, dar și a liderului USR, Dominic Fritz.

Premierul Ilie Bolojan a încercat să-și convingă partenerii de necesitatea ridicării plafonării la o serie de produse de bază începând cu 1 octombrie. Sursele citate de Realitatea Plus au precizat că social-democrații s-au opus vehement și au cerut, ca variantă de compromis, amânarea măsurii.

PSD a avut și sprijinul UDMR, al cărei lider a afirmat că este nevoie și de măsuri de protecție socială pentru cei deja afectați de primul val de măsuri de austeritate. ”Românii s-au săturat doar de tăieri. Este nevoie de plafonare. Noi o susținem”, ar fi afirmat Kelemen Hunor, potrivit surselor Realitatea Plus.

„Impact catastrofal pentru milioane de români” – PSD avertizează: ridicarea plafonării adaosului la alimente ar scumpi coșul zilnic cu 20%

În acest context, o decizie finală a fost amânată pentru săptămâna viitoare, după ce liderii PNL au cerut timp suplimentar de analiză.

Grindeanu, ultimatum pentru Dogioiu: Dacă mai minte o dată, pleacă

Un moment extrem de tensionat a fost legat de criticile aduse purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene-Dogioiu. Nemulțumirea lui Sorin Grindeanu a fost legată de faptul că aceasta a anunțat, chiar în timpul ședinței, că s-ar fi ajuns la un acord privind eliminarea plafonării adaosului comercial.

Amenințarea unui fost ministru de Finanțe: „Dacă nu continuă plafonarea prețurilor, inflația va depăși 15%”

În acest context, liderul social-democrat a afirmat: „Să fie ultima dată când i se permite unui purtător de cuvânt să mintă public. E vorba de Dogioiu. Dacă mai face o dată asta, pleacă. Nu permit unui purtător de cuvânt să discute despre partide și coaliții.”

Grindeanu a lansat acuzații și la adresa liderului USR, Dominic Fritz, tot pe motiv că ar fi transmis mesaje false privind discuțiile din cadrul ședinței: „Cum poate să vorbească despre ce s-a discutat în Coaliție, din moment ce nu a fost prezent la ședință.”