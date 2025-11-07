Black Friday 2025 se anunță a fi, din nou, unul dintre cele mai importante evenimente de shopping din România, atrăgând milioane de cumpărători în căutare de superoferte. Comercianții pregătesc cele mai mari reduceri din an, atât în magazinele online, cât și în cele fizice, iar clienții își planifică din timp achizițiile pentru a profita de prețurile mult diminuate.

Evenimentul și-a păstrat popularitatea în rândul românilor, devenind o tradiție anuală în care se fac cumpărături pentru întreaga familie – de la gadgeturi și electrocasnice, până la haine, produse de îngrijire, mobilier sau vacanțe. Tendința ultimilor ani arată o creștere constantă a bugetelor alocate de consumatori, care sunt dispuși să investească mai mult în produsele dorite, așteptând exact această perioadă pentru a beneficia de reduceri substanțiale.

Retailerii se pregătesc cu stocuri extinse, livrări rapide și oferte exclusive, în încercarea de a atrage cât mai mulți cumpărători, într-o competiție intensă pe piața românească. Tot mai multe companii lansează campanii prelungite, care încep chiar cu săptămâni înainte de data oficială a Black Friday, pentru a evita suprasolicitarea platformelor și pentru a asigura o experiență mai bună clienților.

Cu un interes în creștere și o disponibilitate tot mai mare a comerciantilor de a personaliza ofertele, Black Friday 2025 promite să fie un nou record în vânzări și în numărul de români care își vor transforma dorințele în achiziții inteligente.

Atenție la păcălelile de Balck Friday. Recomandările ANCOM ca să eviți situațiile neplăcute