Bitcoin a încheiat luna octombrie pe minus, pentru prima dată în ultimii şapte ani, alimentând neliniştea investitorilor. Potrivit datelor Coinglass, cea mai mare criptomonedă din lume a înregistrat o scădere de 3,69% în această lună – o evoluţie surprinzătoare, având în vedere că, din punct de vedere istoric, octombrie este una dintre cele mai favorabile perioade pentru Bitcoin.

În mod normal, criptomoneda marchează în medie o creştere de aproximativ 20% în octombrie, iar specialiştii anticipau că acest trend se va repeta şi în 2025. Ultima dată când Bitcoin a pierdut teren în octombrie a fost în 2018, iar înainte de asta doar în 2014 şi 2013, ceea ce face situaţia actuală cu atât mai neobişnuită.

Analiştii sunt acum concentraţi asupra evoluţiei imediate. Nic Puckrin, specialist citat de Sky News, avertizează că luna noiembrie ar putea fi una imprevizibilă, cu posibilitatea de mişcări puternice în ambele direcţii.

Statisticile trecute arată un tablou mixt: după o scădere de 12,9% în octombrie 2014, Bitcoin şi-a revenit spectaculos în noiembrie cu o creştere de 12,8%. În schimb, în 2018, un minus de 3,8% a fost urmat de o prăbuşire de 36,5% luna următoare.

Investitorii aşteaptă acum cu interes să vadă dacă Bitcoin va reuşi să transforme declinul într-un nou val de creştere sau dacă volatilitatea se va accentua în pragul finalului de an.

Sursa: Realitatea Financiara