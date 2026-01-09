Piața muncii din România înregistrează o evoluție îngrijorătoare la finalul anului 2025, rata șomajului urcând la pragul de 6% în luna noiembrie, conform celor mai recente date furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Indicatorul marchează o creștere constantă, fiind cu 0,1 puncte procentuale peste nivelul lunii octombrie și cu 0,4 puncte mai ridicat față de aceeași perioadă a anului trecut, semnalând o presiune tot mai mare asupra economiei naționale.

Rata şomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,0%, în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în luna octombrie 2025.

Diferenţele dintre sexe rămân reduse, dar constante: rata şomajului în rândul bărbaţilor a fost de 6,1%, cu 0,2 puncte procentuale peste cea a femeilor, de 5,9%.

Numărul şomerilor în vârstă de 15-74 ani estimat pentru luna noiembrie a anului 2025 a fost de 493.700 de persoane, în creştere cu 6.400 faţă de luna precedentă, de la 487.300 şomeri în luna octombrie, şi în creştere cu 38.300 faţă de aceeaşi lună din anul 2024. În luna noiembrie 2024, numărul şomerilor era de 455.400.