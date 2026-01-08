Ion Cristoiu , analistul REALITATEA PLUS, ridică semne de întrebare referitor la cum și-au bătut joc francezii de Nicușor Dan și l-au lăsat pe șeful statului român pe aeroport, deși afară ningea. Nicușor Dan a așteptat mai multe ore să decoleze avionul din cauza vremii extreme, fără să aibă protecție din partea Franței, un moment stânjenitor de altfel pentru un președinte.

Ion Cristoiu: Povestea cu avionul, cu tot ce s-a întâmplat acuma, vine dintr-o ipocrizie românească a clasei politice: „Hai să arătăm…” De ce să nu cumpărăm avion? Adică, eu nu înțeleg…

Moderatoare: Asta-i o problemă atât de veche cu avionul prezidențial.

Ion Cristoiu: Dar eu nu înțeleg de ce premierul trebuie să meargă cu tramvaiul. Adică, nu putem să-i convingem totuși pe români… Adică, de ce trebuie să am toată nebunia aia să stea președintele acolo în zăpadă ca să putem să cumpărăm? În momentul în care Franța aduce 27 de șefi de stat, bănuiesc că există un protocol care răspunde de fiecare: „Bă, a venit ăla, a plecat ăla”.

Moderatoare: Să se și întorcă…

Ion Cristoiu: Păi nu, a venit ăla, a plecat ăla. Eu n-am văzut în toate aceste imagini unde era Franța, că nu știu, adică pe președinte nu-l însoțea nimeni. În momentul în care tu i-ai adus acolo, există o mașinărie care spune: „A plecat Meloni, bun, să trăiți! A plecat președintele României? Nu. Păi unde-i?”. Aici mi s-a părut mie undeva ceva în neregulă. Nu faptul că n-a plecat avionul, ci faptul că el era acolo pe aeroport…

Moderatoare: Exact.

Ion Cristoiu: …și nu era nici șeful aeroportului.

Moderatoare: Al nimănui, practic.

Ion Cristoiu: Păi, nici șeful aeroportului… Unde. Dumnezeu, e protocolul?