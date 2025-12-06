Salariile românilor sunt insuficiente pentru a acoperi costul unui trai decent! Experții Dorina Barcari și Adrian Izvoranu au analizat diferența dintre salariul minim pe economie și valoarea coșului de consum, a cărui valoare a crescut alarmant pe fondul tuturor măsurilor luate de guvernul Bolojan.

Într-o alanlaiză realizată în studioul realitatea Plus, cei 2 experți au demonstrata că valoarea cheltuielilor . lunare ar ajunge la 6.000 de lei, în timp ce venitul minim brut este 4.050 de lei.

„Coșul minim de consum este considerat acum egal cu salariul minim pe economie, adică 4.050 lei, însă în realitate este de 6.000 lei. Salariul minim brut apare pe hârtie, dar oamenii primesc aproximativ 2.800 lei. Aceasta este realitatea coșului minim – 6.000 lei – ajuns la momentul de față. Este considerat oficial egal cu salariul minim brut, ceea ce este absolut absurd. Un privat nu poate să asigure asemenea costuri, pentru că el plătește sinecurile politice, neexistând o lege a salarizării care să blocheze la mediul de stat plata unor salarii exagerate,” a explicat Dorina Barcari

„Banii pe care îi primesc oamenii la ora actuală sunt insuficienți. De aceea am calculat pe net: este vorba de undeva la 20% din cât ar avea nevoie un om să trăiască decent. Deci doar o cincime față de cât ar trebui să aibă,” a precizat Adrian Izvoranu.