Banca Naţională se aşteaptă la o inflaţie mai mare pentru finalul acestui an decât arătau estimările de până acum. Potrivit celui mai recent raport al BNR, pe final de an, inflaţia ar urma să fie de 3,8 la sută, cu 0,3 procente peste prognoza iniţială. La finele anului viitor, creşterea preţurilor ar trebui să ajungă la 3,1 la sută. Într-o conferinţă de presă, susţinută astăzi, guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, a anunţat că BNR va da în acest an mai multă flexibilitate cursului de schimb valutar. De aceea, a mai precizat el, este posibil ca leul să se deprecieze uşor şi chiar să depăşească pragul de 5 lei pentru un euro,