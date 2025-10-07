România se confruntă cu o încetinire economică accentuată, confirmată de cel mai recent raport al Băncii Mondiale. Instituția financiară internațională a revizuit semnificativ în scădere prognozele privind evoluția produsului intern brut (PIB) al țării pentru următorii trei ani, semnalând o perioadă dificilă pentru consum, investiții și stabilitate fiscală.

Pentru anul 2025, Banca Mondială estimează o creștere de doar 0,4%, de peste trei ori mai puțin decât prognoza anterioară de 1,3%. Pentru următorii doi ani -2026 și 2027- previziunile sunt la fel de modeste: 1,3% și 1,9%, ambele revizuite în jos cu 0,6 puncte procentuale față de estimările din iunie.

Principalul factor care trage economia în jos este scăderea consumului. Banca Mondială avertizează că românii cumpără semnificativ mai puțin, pe fondul inflației persistente și al măsurilor de austeritate adoptate de Guvern. Creșterea consumului este estimată la doar 1,1% în 2025, comparativ cu o medie de 5% în perioada 2000–2024.

Deficitul bugetar, o provocare majoră România a încheiat anul trecut cu un deficit fiscal de peste 9% din PIB, unul dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Pentru a-l reduce, Guvernul a implementat un pachet de consolidare fiscală ce include înghețarea salariilor și pensiilor publice, precum și creșteri de taxe. Banca Mondială estimează că aceste măsuri vor reduce deficitul sub 6% până în 2026, dar cu prețul unei economii slăbite.