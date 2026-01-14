Banca Mondială a revizuit în scădere estimările de creştere economică a României, faţă de prognoza din vara anului trecut.

În raportul prezentat marți, instituţia indică un avans de 0,8 la sută al Produsului Intern Brut pentru finalul lui 2025, faţă de 1,3 la sută, calculat în iunie.

Aşteptările se diminuează şi în privinţa evoluţiei din anul abia început, cu o creştere prognozată de 1,3 procente. Estimarea anterioară indica un plus de aproape două procente.

De asemenea, pentru 2027, este aşteptată acum o creştere a PIB-ului de 1,9 la sută, faţă de 2,5 la sută, cât fusese calculat în urmă cu şase luni.

De altfel, Banca Mondială aminteşte că România continuă să se confrunte cu dificultăţi de ordin fiscal şi că este de aşteptat ca măsurile necesare de corecţie să aibă impact asupra ritmului de creştere economică.

Totuşi, instituţia internaţională se aşteaptă ca ţara noastră să fie între statele din regiune în care investiţiile vor fi în creştere, stimulate de fondurile europene.

Sursa: Realitatea Financiara