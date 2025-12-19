Avocata Laura Vicol a reacționat dur după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va prezenta până la finalul lunii ianuarie un pachet legislativ pentru reforma Justiției. În exclusivitate la Realitatea Plus, Vicol și–a exprimat revoltată că, în ceea ce pare o tentativă de preluare a controlului asupra justiției, sunt implicate tot mai multe persoane, politice sau publice, care nu au nicio competență în domeniu.

Vicol a criticat vehement intenția premierului de a interveni în domeniul judiciar, afirmând că astfel de declarații sunt „halucinante” și „profund îngrijorătoare”.

„Este efectiv halucinant tot ce se întâmplă în această țară. Când premierul Bolojan iese ‘pe persoană fizică’ și spune că vrea să intervină în justiție, mă întreb pe bună dreptate – și nu este o întrebare retorică, ci una pertinentă: ce studii juridice aveți, domnule premier?”, a spus avocata.

VICOL: S-a ajuns ca orice neavenit, orice persoană care nu are absolut nicio legătură cu Justiția să dea sfaturi

Aceasta a continuat cu o serie de întrebări directe la adresa șefului Guvernului: „Cât ați stat într-o sală de judecată ca avocat, ca procuror, ca judecător sau chiar ca inculpat? Și dacă ați citit vreodată vreo carte de drept?”

Vicol a acuzat că în România „orice neavenit își dă cu părerea despre Justiție”, fără să aibă pregătirea necesară. „Am ajuns în punctul în care orice persoană care nu are absolut nicio legătură cu Justiția își permite să dea sfaturi despre justiție. L-am văzut și pe Tudor Chirilă. Eu am o părere foarte bună despre Tudor ca artist, dar asta nu îl califică să facă analiză juridică.”

Avocata a criticat și rolul presei în influențarea percepției publice asupra unor dosare în curs: „Sunt de acord cu discuțiile despre reformă, dar doar în momentul în care presa nu va mai avea niciun amestec în dosare. Când cineva din presă se amestecă în dosare, ar trebui să răspundă penal. Uitați-vă ce i s-a întâmplat lui Călin Georgescu sau altor persoane care, deși ar fi trebuit să beneficieze de prezumția de nevinovăție, au fost etichetate într-un anumit fel. (…) La noi, înainte de judecata din sala de tribunal, avem judecata publică – ceea ce nu este normal, este imoral și este total ilegal.”

Declarațiile vin în contextul în care premierul Ilie Bolojan a anunțat, într-un interviu, că Guvernul va propune modificări legislative în domeniul Justiției, ca răspuns la solicitările protestatarilor, până la finele lunii ianuarie.