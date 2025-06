Economiștii și analiștii financiare previzionează o posibilă recesiune economică, în România, generată, în special, de incertitudinea fiscală din ultimele luni.

Analiștii CFA România anticipează o creștere economică modestă în acest an, însă nu exclud un scenariu de recesiune, în contextul incertitudinii, în special fiscale, a afirmat președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu.



„Cum riscul unui rezultat al alegerilor prezidențiale care ar fi condus România pe o traiectorie către euroscepticism a dispărut, indicatorul de încredere a crescut puternic în luna mai. Însă, riscul economiei românești rămâne ridicat și este cauzat în special de deficitul bugetar nesustenabil. În contextul incertitudinii, în special fiscale, economia este anticipată să crească modest, nefiind exclus un scenariu de recesiune pentru acest an”, a menționat Adrian Codirlașu.



De altfel, Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut puternic în luna mai, cu 11,5 puncte până la valoarea de 44,9 puncte.



„Această situație s-a datorat în special majorării puternice a componentei de anticipații a indicatorului, cu 15,2 puncte, în timp ce componenta de condiții curente a crescut cu 4,3 puncte”, se arată în comunicat.

Crește inflația, se depreciază leul





Totodată, rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (iunie 2026) a crescut comparativ cu valoarea înregistrată în luna martie și a atins nivelul de 4,87%.



În ceea ce privește cursul de schimb euro/leu, aproximativ 70% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni.



Astfel valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1046 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului euro/leu anticipat este 5,1723 lei pentru un euro.



Potrivit sursei citate, o întrebare suplimentară introdusă în sondaj se referă la anticipațiile privind retrogradarea României în categoria de rating nerecomandată investițiilor (junk).

Deși este aproape în categoria „junk”, investitorii încă au încredere în România



Astfel, conform rezultatelor, 74% dintre participanți anticipează menținerea, în următoarele 12 luni, a României în categoria de rating recomandată investițiilor (în creștere față de exercițiul anterior), în timp ce 26% anticipează o retrogradare în categoria nerecomandată investițiilor (junk).



Spre comparație, din punct de vedere statistic, atunci când perspectiva unui emitent este revizuită de la „neutru” la „negativ”, în unul din trei cazuri acesta este retrogradat în următoarele 12 luni. De asemenea, cu cât ratingul este mai slab (exemplu: BBB-, BB+), cu atât riscul de retrogradare după o perspectivă negativă este mai ridicat, se arată în comunicat.



Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 60% dintre participanți, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni, în timp ce 25% anticipează o scădere. De asemenea, 60% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, iar 35% că sunt corect evaluate.



Conform CFA, deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 a scăzut ușor comparativ cu exercițiul anterior, la valoarea medie a anticipațiilor de 7,7% din PIB.



„Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2025 se situează, în creștere față de exercițiul anterior, la valoarea medie de 1,0%, existând și opinii în rândul participanților privind o posibilă intrare în recesiune a economiei românești”, se mai precizează în comunicat.



Totodată, datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 59% în următoarele 12 luni.



Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de peste 14 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an.



Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) și 100 (încredere deplină în economia românească) și este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la: condițiile curente – referitoare la mediul de afaceri și piață muncii; anticipațiile pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piață muncii, evoluția venitului personal la nivel de economie și evoluția averii personale la nivel de economie.



Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează și anticipațiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflației, ratele de dobânda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET și condițiile macroeconomice globale.



Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de peste 13 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an.