Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra pericolului ca, în 2026, inflația reală din România să ajungă la aproape 50%. Acesta spune că deficitul de cont curent, presiunea pe cursul leu-euro și deficitul bugetar sunt principalele riscuri.

„Ieri s-a publicat raportul cu inflația pe septembrie pentru toate țările din Europa România este detașat pe primul loc la inflație

Avem o inflație de 5 ori mai mare decât media din Europa !!!

Partea bună este că nu se uită nimeni pe acest raport cu inflația Dacă românii s-ar uită pe date financiare, probabil ar fi în fiecare zi demonstrații în Piață Victoriei Partea proastă este că toți simțim inflația uriașă din România când mergem la cumpărături

În primul an de la ASE se învață despre inflație Inflația este o taxa generată de stat prin politicile fiscale și monetare Este cea mai periculoasă taxa Inflația a dus la războaie ( Al Doilea Război Mondial etc) Au dispărut imperii din cauza inflației ( imperiul român etc)

Guvernele din ultimii 10 ani au făcut toate greșelile monetare și fiscale scrise în cărțile de economie Atenție

Este posibil că peste 12 luni inflația în România să fie de peste 50% Îți explic de ce

Riscul 1: Deficitul de Cont Curent Conform datelor Eurostat, România are cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa În perioada ianuarie august 2025 România are un deficit de Cont Curent de 18,7 miliarde euro Pe românește, au ieșit din România 18,7 miliarde euro din relația comercială import -export În mod normal cursul euro ar trebui să crească în fiecare zi

Pentru a menține artificial cursul, Guvernul a împrumutat de la bănci străine de la începutul anului suma de 15 miliarde euro Această schemă nu va mai merge deoarece toți creditorii ne obligă să reducem deficitul bugetar Fără aceste împrumuturi externe, cursul euro va ajunge la 7 lei în câteva luni

Riscul 2 : Toate prețurile din România sunt exprimate în euro În România este o anomalie economică Toate prețurile sunt exprimate în euro ( locuințe, mașini, telefonie, dentist, șpagă etc) Prețurile sunt în euro, doar că noi plătim lei Riscul de la pct 1 pune o presiune foarte mare pe curs

Riscul 3 : Deficitul bugetar România are cel mai mare deficit bugetar din Europa , 9% din PIB Statul trebuie să se împrumute sume imense de bani pentru a susține deficitul bugetar Aceste sume împrumutate cresc inflația Dacă inflația din 2023 a fost la nivel mondial, inflația uriașă de acum este 100% meritul Guvernelor din România din ultimii ani Mai mult În anul 2009 inflația din România era 4%

Acum inflația este 10% În 2025 este infinit mai complicat să ți reducă salariul sau să-ți pierzi locul de muncă De aceea este foarte dificil să reduci numărul de bugetari

Concluzii

La ASE se învață că inflația are 3 faze Faza 1: în care statul printează bani. Consumul crește. Din această cauză și economia crește Faza 2 : inflația crește accelerat și sărăcește populația Faza 3 : Revoltă populației Probabil România va intră în curând în Faza 3”, scrie economistul Radu Georgescu pe Facebook.