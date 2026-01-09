Economistul Radu Georgescu avertizează că, începand cu august 2025, consumul populației s-a prăbușit

iar 70% din PIB-ul României înseamnă consumul populației. Acesta spune că doar în anul 2009 au mai fost înregistrare asemenea scăderi bruște, dar atunci era în plină desfășurare o criză economică, pe când acum este doar vina guvernanților.

„Niciodata n-am vazut

Asa ceva

De cand mama m-a facut

Asa ceva

Azi s-a publicat consumul pe luna noiembrie

Incepand cu august 2025 consumul populatiei s-a prabusit

70% din PIB-ul Romaniei inseamna consumul populatiei

Bine

O singura data am mai vazut asa ceva

Doar in 2009 a mai scazut atat de accelerat consumul in Romania

Dar atunci era o criza financiara mondiala

Acum nu este nicio criza financiara mondiala

Este doar efectul masurilor economice luate de Guvern incepand cu august 2025

In august 2025 Guvernul a dat o bata in cap economiei prin cresterea de taxe

Inflatia a explodat la 10%

Oamenii saracesc accelerat

Din aceasta cauza consumul scade

Firmele au inceput sa dea afara oamenii

Sunt chestii elementare de economie

In anul 1 de la ASE se invata ca in perioada de scadere economica Guvernul nu trebuie sa creasca taxele deoarece va adanci si mai mult scaderea economica

Ca lucrul sa fie sigur, de la 1 ianuarie 2026 Guvernul a dat si mai multe bate in cap sectorului privat si economiei prin avalansa de noi taxe

Evident, inflatia va creste

Lumea va saraci si mai mult

Economia va intra in recesiune

Si mai multe firme vor da oameni afara

In acest context , probabil 90% dintre oameni realizeza efectele economice

Doar Guvernul isi mai lauda masurile economie

Ziaristii si influncerii care primesc bani de stat

Si cetatenii care nu au habar de notiuni elementare de economie sau sunt asistati social si ii doare in fund cum merge economia

Dar stai un pic

Este si o parte buna

Toata Romania invata live ce se preda in anul 1 de la ASE

Inclusiv Guvernul invata notiuni elementare de economie

Partea proasta este ca invata pe banii si nervii nostri

Niciodata n-am vazut

Asa ceva

De cand mama m-a facut

Asa ceva”, scrie economistul Radu Georgescu.