Eugen Rădulescu, director în cadrul Băncii Naționale a României, lansează un semnal de alarmă cu privire la riscurile economice majore pe care le-ar putea înfrunta România în lipsa unei guvernări responsabile. Oficialul BNR a atras atenția că se poate ajunge la scenariul crizei din Grecia, dacă nu se iau măsuri pentru echilibrarea bugetului și respectarea angajamentelor fiscale.„Ne putem uita la ce s-a întâmplat în Grecia și aici am fi dacă nu reușim să fim oameni serioși și să ne facem treaba,” a spus Rădulescu, subliniind importanța disciplinei economice și a reformelor urgente.

Declarația vine în contextul în care România se confruntă cu un deficit bugetar ridicat, presiuni externe din partea Comisiei Europene și o nevoie acută de stabilitate fiscală.

Oficialii BNR avertizează că ignorarea acestor probleme ar putea duce la pierderea încrederii investitorilor, creșterea costurilor de finanțare și, în cele din urmă, la o criză economică profundă.Rădulescu a mai precizat că este nevoie de „seriozitate și responsabilitate” din partea tuturor actorilor politici, pentru a evita un colaps financiar similar cu cel trăit de Grecia în urmă cu un deceniu.

Referindu-se la majorarea TVA, ca instrument folosit de guvernul Bolojan pentru a aduce mai mulți bani la buget, oficialul Băncii Centrale a afirmat că este posibil ca astfel să se rezolve problema deficitului.

„Dacă avem această creștere semnificativă, nu un procent, două procente la încasarea TVA-ului, atunci avem o mare șansă ca să nu fie nevoie de alte majorări de impozite. Dacă nu se întâmplă asta, e inevitabil să se întâmple majorări de impozite.

Să știți că până la urmă TVA-ul este cel mai ușor de aplicat impozit. Este impozitul care se aplică cum ar veni, de azi pe mâine, la toată lumea, se aplică, iar efectele se văd imediat. Sigur, există și inflație pe care o ai, din asta, există o scădere a puterii de cumpărare, dar eu n-aș merge până acolo în acest moment.”

„Eu zic în acest moment că lucrurile pot să se așeze pe o cale onorabilă, fără să ajungem acolo. Putem ajunge mult mai rău (decât TVA-ul de 24%). Riscăm depreciere de curs puternică, riscăm să nu mai avem bani pentru salarii, pentru pensii. Ne putem uita la ce s-a întâmplat în Grecia și aici am fi dacă nu reușim să fim oameni serioși și să ne facem treaba”, a mai precizat oficialul BNR.

