Avertisment sumbru de la Banca Națională a României în plină austeritate! Experții nu exclud noi măsuri fiscale în acest an, inflația rămâne ridicată, iar dobânzile la credite vor rămâne și ele mari.

Și experții de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză spun că ne așteptăm la noi scăderi ale consumului.

Taxele Guvernului vor scădea consumul și în acest an

Specialiștii de la Banca Națională a României prognozează că rata inflației va rămâne la un nivel destul de ridicat în primul semestru din acest an. În următoarele luni urmează să vedem o rată a inflației spre 8-9% așa cum am văzut și până în aceste momente.

Inflația ar putea crește în condițiile în care va fi eliminată plafonarea gazelor naturale din martie și am putea avea același efect ca în momentul în care a fost liberalizată piața de energie, adică să vedem o creștere a prețurilor, ceea ce va aduce automat la creșterea inflației.

Pe de altă parte, datele publicate de Institutul Național de Statistică, după consultarea managerilor, antreprenorilor și reprezentanților din mai multe industrii, arată că urmează o nouă creștere a prețurilor în perioada următoare.

De asemenea, în perioada ianuarie – martie 2026 se prognozează și o scădere a numărului de salariați.

Comisia Națională de Strategie și Prognoză susține că și în acest an, persoanele vulnerabile vor fi afectate de taxele majorate anul trecut.