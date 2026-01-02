Anul 2025 a marcat o bornă istorică pentru elita financiară globală, cei mai bogați 500 de oameni ai lumii acumulând un profit record de 2.200 de miliarde de dolari. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, averea totală a acestui grup restrâns a atins pragul colosal de 11.900 de miliarde de dolari. Această expansiune fără precedent a fost propulsată de „revoluția” inteligenței artificiale și de performanțele de piață ale titanilor tehnologici, în frunte cu Elon Musk și Larry Ellison.

În timp ce economia globală a traversat episoade de volatilitate, anul 2025 a reprezentat o perioadă excepțională pentru elita financiară a planetei, cei mai bogați 500 de oameni din lume adăugându-și în portofolii aproximativ 2.200 de miliarde de dolari.

Potrivit Bloomberg Billionaires Index, această creștere reprezintă un record absolut, ridicând valoarea totală a averilor cumulate la pragul de 11.900 de miliarde de dolari.

Evoluția spectaculoasă a fost alimentată de o combinație de factori strategici, printre care explozia investițiilor în inteligență artificială, revenirea burselor după șocuri temporare, performanța materiilor prime și schimbările politice majore din Statele Unite.

Sectorul tehnologic și inteligența artificială au reprezentat motoarele principale ale acestor câștiguri, marile companii dominând clasamentul pe fondul entuziasmului legat de infrastructura AI, serviciile cloud și industria semiconductorilor.

Un indicator al concentrării de capital este faptul că aproape un sfert din profiturile totale au fost generate de doar opt persoane, grup care îi include pe Larry Ellison, Elon Musk, Larry Page și Jeff Bezos.

Deși Elon Musk a rămas o prezență constantă în centrul atenției, adevărata revelație a anului a fost Larry Ellison; cofondatorul Oracle a beneficiat de o creștere istorică a acțiunilor companiei sale, impulsionată de extinderea în segmentul de inteligență artificială. Un moment de referință a avut loc în luna septembrie, când averea lui Ellison a crescut cu 89 de miliarde de dolari într-o singură zi, marcând cea mai mare majorare zilnică înregistrată vreodată de indicele Bloomberg și propulsându-l la o avere estimată la 249,8 miliarde de dolari până la finalul anului.