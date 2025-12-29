Vântul puternic din ultimele ore a provocat avarii la rețelele de distribuție a energiei electrice, lăsând mii de locuințe fără curent în mai multe județe din țară, cele mai afectate fiind Prahova, Buzău și Brăila. Întreruperile de electricitate au afectat și rețeaua de apă.

Din informațiile existente, situația este deosebit de gravă în județul Prahova, unde întreruperile de curent din cauza vântului puternic au afectat aproximativ 20 de localități. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul distribuitorului de energie, în cazul a 12 avarii termenul de remediere este „indisponibil”. În unele zone, alimentarea cu energie electrică este întreruptă de peste 12 ore.

Autoritățile atrag atenția că acest blackout prelungit poate avea consecințe serioase, în special pentru persoanele dependente de aparate medicale sau de sisteme de încălzire electrică, în contextul temperaturilor scăzute.

O situație similară se înregistrează și în județul Buzău, unde 10 localități au rămas fără curent electric. În aceste cazuri nu au fost însă comunicat un interval clar de remediere a problemelor.

În județul Brăila, întreruperile de curent din cauza vântului puternic au afectat două localități, echipele de intervenție acționează pentru identificarea și repararea avariilor. Distribuitorii de energie precizează că întreruperile sunt de natură accidentală, fiind cauzate, cel mai probabil, de rafalele puternice de vânt care au doborât copaci peste liniile electrice.

Câmpina, paralizată de efectele penei de curent: orașul a rămas și fără apă

Efectele avariilor s-au extins și asupra alimentării cu apă. Hidro Prahova a anunțat că, din cauza lipsei energiei electrice la Stația de Tratare Voila, Stația de Pompare Doftana și Bazinul Muscel, întreg municipiul Câmpina a rămas fără apă potabilă.

„Reluarea furnizării apei depinde de remedierea avariei de către furnizorul de energie electrică”, a transmis operatorul într-un comunicat.