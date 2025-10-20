Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat, luni, că va sista temporar furnizarea apei calde și a agentului termic pentru încălzire la aproximativ 200 de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 și 6, pentru lucrări de remediere a unor avarii.

Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări:

1. Rețeaua termică primară – conductă Dn 200mm, pe Strada Smaranda Brăescu, racordul punctului termic „6 Aviației”din Sectorul 1. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către un punct termic (20 de blocuri și imobile), din data de 20 octombrie 2025, ora 08:00, până în data de 21 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având 38 de ani de funcționare.

2. Rețeaua termică primară – conductă Dn 150mm, pe Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, racordul punctului termic „Nicolae Racotă” din Sectorul 1. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către un punct termic (23 de blocuri și imobile), din data de 22 octombrie 2025, ora 08:00, până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1976, această porțiune de rețea având 49 de ani de funcționare.

3. Rețeaua termică primară – conductă Dn 150mm, pe Șoseaua Nicolae Titulescu, racordul punctului termic „2 Victoriei” din Sectorul 1. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către un punct termic (4 blocuri și imobile), din data de 22 octombrie 2025, ora 08:00, până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1980, această porțiune de rețea având 45 de ani de funcționare.

4. Rețeaua termică primară – conductă Dn 200mm, în zona Străzii Radovanu, racordul punctului termic „3 Fundeni” din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 18 blocuri, din data de 20 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 24 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei în această zonă este 1979, această porțiune de rețea având peste 45 de ani de funcționare.

5. Rețeaua termică primară – conductă Dn 200mm, în zona Aleea Hobița, racordul punctului termic „17 + 4 Pantelimon” din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 8 blocuri, din data de 20 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 22 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei în această zonă este 1978, această porțiune de rețea având peste 45 de ani de funcționare.

6. Rețeaua termică primară – conductă Dn 200mm, în zona Străzii Slt. Cristescu Dima, racordul punctului termic „19 Pantelimon” din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 18 blocuri, din data de 22 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 24 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei în această zonă este 1978, această porțiune de rețea având peste 45 de ani de funcționare.

7. Rețeaua termică primară – conductă Dn 500mm, în zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru, Calea Văcărești din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 6 puncte termice (129 de blocuri și 2 agenți economici), din data de 20 octombrie 2025 până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992, această porțiune de rețea având 33 de ani de funcționare.

8. Rețeaua termică primară – conductă Dn 200mm, în zona Șoseaua Alexandriei, racordul punctului termic „8 Alexandria”, Sectorul 5. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către un punct termic (10 blocuri), din data de 20 octombrie 2025 până în data de 22 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1979, această porțiune de rețea având aproape 46 de ani de funcționare.

9. Rețeaua termică primară – conductă Dn 500mm, în intersecția Bulevardului 1 Mai cu strada Brașov din Sector 6. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic fără a afecta niciun consumator. Perioada activității va fi din 21 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este 1970, această porțiune de rețea având aproape 55 de ani de funcționare.

10. Rețeaua termică primară – conductă Dn 200mm, la intersecția străzilor Valea lui Mihai cu Valea Călugărească, racordul punctului termic ”3/7” din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii în căminul de aerisire a conductei de tur (Dn 50 mm), care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către un punct termic (20 de blocuri). Perioada activității va fi în data de 23 octombrie 2025, între orele 09:00 – 22:00. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este 1998, această porțiune de rețea având aproape 27 de ani de funcționare.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție sunt în teren și vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operațiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zonele afectate. Vă reamintim faptul că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.

Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

Sursa: Realitatea Financiara