După ce întreaga țară a fost afectată de măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan, prognozele arată că România nu se va încadra în ținta de deficit de 7%. Acest lucru înseamnă că românii ar putea fi din nou supuși unui val de măsuri dure, potrivit Realitatea Plus.

Potrivit declarațiilor recente ale premierului Ilie Bolojan, ținta bugetară va fi depășită semnificativ, estimările actuale indicând un deficit de peste 8%, ceea ce înseamnă că guvernul ar putea fi nevoit să adopte un nou set de măsuri fiscale pentru a ține sub control cheltuielile.

Surse guvernamentale susțin că discuțiile cu FMI vizează în principal deficitul bugetar, datoria publică și prognoza de creștere economică, într-un moment în care România se apropie periculos de pragul de 60% din PIB în ceea ce privește datoria publică.

Printre scenariile fiscale invocate de experți se numără o nouă majorare a TVA, de la 21% la 24%, în paralel cu eliminarea HoReCa din categoria beneficiară de TVA redus, dar și introducerea impozitării progresive a veniturilor, recomandarea FMI fiind sistemul cu două cote, de 15% și 25%