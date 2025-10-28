Măsuri de austeritate ale guvernului Bolojan, printre care impozitarea pensiilor mai mari de 3.000 de lei și majorarea TVA, i-au lovit în plin pe pensionari. Datele statistice din luna septembrie indică o prăbușire a puterii de cumpărare față de luna precedentă, iar în continuare sunt așteptate noi corecții negative, având în vedere faptul că vine sezonul rece.

Chiar dacă suma medie încasată de un pensionar a fost cu circa 1% mai mare în termeni nominali decât în urmă cu 12 luni, în termeni reali evoluția a fost una negativă, arată Financial Intelligence .

Astfel, puterea de cumpărare a unei pensii a trecut brusc de la +12% în august 2025 față de august 2024 la -8% în septembrie 2025 față de septembrie 2024, lună în care s-a operat așa-numita „mare recalculare”. Valoarea în termeni reali a fost afectată și de creșterea semnificativă a inflației – 9,88%.

În plus, tot din cauza deficitului bugetar uriaș, pensionarii n-au beneficiat nici de indexarea de început de an.

Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în luna septembrie 2025 de 3.161 lei în cazul asigurărilor sociale de stat, potrivit datelor comunicate de Casa Națională de Pensii Publice.