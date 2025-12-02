Administrația Portului Constanța pare să nu fi auzit de austeritatea lui Ilie Bolojan. Numai anul acesta au fost angajate 27 de persoane, bugetul fiind majorat cu aproape 1,5 milioane de lei.

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa și-a menținut, în proiectul de buget rectificat pe anul 2025, obiectivele majore, estimând venituri totale de 530,47 milioane lei și un profit net de 101,53 milioane lei. De asemenea, rezultatul brut (profit brut) este menținut la valoarea inițială de 114,94 milioane lei, fără a fi afectat de modificările din structura cheltuielilor.

Totuși, rectificarea aduce modificări semnificative în două zone esențiale: personalul și investițiile.

Angajări noi în plină austeritate

Cheltuielile de natură salarială sunt programate să crească la 170,65 milioane lei, înregistrând o majorare de 1,45 milioane lei față de bugetul inițial. Această creștere se datorează în principal suplimentării numărului de personal cu 27 de posturi noi, ajungând la un total prognozat de 1.023 de persoane la finele anului 2025.

Din cele 27 de posturi, 20 sunt persoane angajate ca urmare a internalizării activităților de refurnizare/distribuție a utilităților. 7 posturi au fost necesare pentru asigurarea funcționării în condiții legale a Dispeceratului Energetic din cadrul Sucursalei Energetice Port.

Deși numărul de angajați crește, câștigul mediu lunar brut pe salariat a fost estimat în scădere, ajungând la 13.118 lei/salariat, reprezentând o diminuare de 5,84% față de nivelul realizat în 2024.

Investițiile puse pe pauză

Veniturile totale (530,47 milioane lei), din care veniturile din exploatare reprezintă 92,67% (491,61 milioane lei), și cheltuielile totale (415,53 milioane lei) au fost menținute la nivelul aprobat inițial prin HG nr. 493/2025.

Spre deosebire de cheltuielile salariale, cheltuielile pentru investiții au fost propuse în scădere. Valoarea programată pentru investiții, în urma rectificării, este de 313,13 milioane lei, marcând o reducere de 54,94 milioane lei față de valoarea aprobată inițial.

Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru directorat și alte organe de control au rămas neschimbate, la valoarea inițială de 3,15 milioane lei.

Sursa: Realitatea Financiara