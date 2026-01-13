Aurul spot a urcat cu aproximativ 2%, până la peste 4.600 de dolari uncia, înainte de a reduce uşor din câştiguri, potrivit datelor LSEG. De la începutul anului, cotaţiile au crescut cu aproximativ 6%, transmite CNBC.

Ancheta care îl vizează pe Jerome Powell amplifică incertitudinea

Un factor major de instabilitate îl reprezintă ancheta deschisă în cazul preşedintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, precum şi speculaţiile privind o posibilă schimbare anticipată la conducerea Fed. Procurorii federali analizează un proiect de renovare de 2,5 miliarde de dolari al sediului instituţiei şi declaraţiile lui Powell în Congres. Ancheta este corelată cu nemulţumirile preşedintelui Donald Trump faţă de ritmul reducerii dobânzilor.

În mod tradiţional, aşteptările privind reduceri mai rapide ale ratelor de dobândă susţin aurul, deoarece scade costul de oportunitate al deţinerii unui activ fără randament. Recent, acest efect a fost amplificat de datele economice din SUA care indică o răcire a pieţei muncii.

Tensiunile geopolitice alimentează cererea de active de refugiu

Relaţiile cu Iranul s-au tensionat din nou, după ce Washingtonul a semnalat posibile reacţii la tulburările interne. În paralel, SUA au lansat o operaţiune militară în Venezuela, soldată cu capturarea preşedintelui Nicolas Maduro.

“Toate aceste elemente întăresc percepţia unei incertitudini geopolitice accentuate”, a declarat Rajat Bhattacharya, strateg de investiţii la Standard Chartered, care consideră aurul una dintre clasele de active cu cel mai mare potenţial în acest an.

HSBC: Aurul ar putea ajunge la 5.000 de dolari uncia

HSBC estimează că preţul aurului ar putea urca până la 5.000 de dolari uncia în prima jumătate a lui 2026, chiar dacă volatilitatea va rămâne ridicată. Creşterea este pusă pe seama statutului de refugiu, slăbirii dolarului şi incertitudinilor economice.

Băncile centrale sunt aşteptate să continue achiziţiile de aur pentru diversificarea rezervelor valutare, deşi la un ritm mai redus faţă de vârfurile din perioada 2022–2024.

În 2025, aurul a înregistrat o creştere anuală de aproape 65%, cea mai mare din ultimele decenii.