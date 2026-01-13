Prețul aurului a depășit luni, pentru prima dată în istorie, pragul de 4.600 de dolari uncia, pe fondul orientării investitorilor către active sigure, în contextul tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor de politică economică.

 

Sursa: Realitatea Financiara

