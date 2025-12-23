Aurul și argintul au atins cotații nemaivăzute de decenii și au pulverizat o serie de recorduri de-a lungul anului 2025, pe fondul unei incertitudini în creștere față de evoluția economiei și a investițiilor, la nivel global.

Față de începutul anului, prețul unciei este cu peste 70% mai mare, atingând un record de 4.450 de dolari, într-un an în care metalul galben a bifat 50 de maxime istorice, scrie Yahoo Finance.

Și în raport cu leul românesc, gramul de aur a consemnat o creștere spectaculoasă, de la aproximativ 413 lei până la 615 lei, adică o creștere de circa 48%. Practic, la fiecare 2 lei investiți într-un gram de aur s-au câștigat 3.

Prețul argintului a avut un 2025 și mai puternic, creșterea fiind mai mult decât dublă, cu un maxim de 69 de dolari pe uncie, atins luni.