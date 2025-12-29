În 2025, aurul s-a impus ca reper major pentru investitori, pe fondul unui climat global dominat de temeri geopolitice, neliniști economice și volatilitate pe piețele financiare. Potrivit unei analize citate de CNN, evoluția spectaculoasă a metalului galben îl plasează pe traiectoria celei mai mari creșteri anuale din ultimele decenii.

Pe piața din New York, contractele futures pe aur au urcat cu aproximativ 71% de la începutul anului, apropiindu-se de recordul stabilit în 1979, într-o perioadă marcată atunci de criza energetică, inflație galopantă și tensiuni majore în Orientul Mijlociu. Paralelele cu prezentul sunt evidente: războiul din Ucraina continuă, conflictele din Orientul Mijlociu s-au intensificat, iar tensiunile comerciale și geopolitice afectează schimburile globale.

În acest context, investitorii s-au orientat masiv către active considerate sigure. Deși aurul nu oferă dobândă, reducerea ratelor de politică monetară din SUA a diminuat randamentele obligațiunilor, sporindu-i atractivitatea. De la aproximativ 2.640 de dolari la începutul anului, uncia troy a depășit recent pragul de 4.500 de dolari, iar analiștii JPMorgan estimează că ar putea ajunge la 5.000 de dolari în 2026.

Comparativ, piețele de acțiuni au avut evoluții mai modeste: indicele S&P 500 a crescut cu circa 18% în 2025. Cererea pentru aur este susținută nu doar de investitori privați, ci și de băncile centrale, în special China, care își consolidează rezervele pentru a reduce dependența de dolar și de activele americane. Datele World Gold Council arată că achizițiile băncilor centrale au depășit 1.000 de tone anual în ultimii trei ani.

Pe lângă aur, și alte metale prețioase au avut un an remarcabil: argintul, platina și paladiul au înregistrat creșteri spectaculoase. Pentru mulți investitori, aceste active reprezintă o protecție într-o lume tot mai incertă, iar analiștii cred că trendul ar putea continua și în 2026, pe fondul riscurilor geopolitice, al datoriilor publice ridicate și al ofertei limitate.

Sursa: Realitatea Financiara