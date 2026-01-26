AUR se pregătește să depună moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. Anunțul a fost făcut de către europarlamentarul Gheorghe Piperea. Totul în contextul în care astăzi se întâlnesc liderii de Coaliție.

„Bolojan mai are un “pachet” de austeritate, fiscalitate majorată și de sărăcie pentru cei mulți (pachet comis în favoarea privilegiaților neo-feudali care îl țin în funcție) pe care își “asumă răspunderea” în Parlament.

Cu toate acestea, de Dan nu se poate scăpa decât prin suspendare & demitere referendară sau demisie, iar de Bolojan nu se poate scăpa decât prin vot majoritar pe o moțiune de cenzură. Ambele măsuri depind de PSD. Dacă PSD îi susține în continuare pe cei doi, e complice (așa cum a fost complice și la anularea alegerilor)”, a transmis europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea pe rețelele sociale.