Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat prioritățile legislative pentru actuala sesiune menite să corecteze nedreptăți grave și să protejeze românii într-un context economic tot mai dificil, marcat de inflație ridicată și creșterea poverii fiscale.

Printre prioritățile AUR se numără indexarea pensiilor și a alocațiilor cu rata reală a inflației, astfel încât veniturile celor mai vulnerabili români să nu mai fie erodate de scumpiri. Statul nu poate cere sacrificii de la pensionari și copii, în timp ce refuză să coreleze drepturile acestora cu realitatea economică.

De asemenea, AUR a anunțat corectarea nedreptăților făcute persoanelor cu dizabilități, categorie grav afectată de majorarea taxelor și impozitelor, concomitent cu reducerea sau restrângerea unor drepturi. Este inacceptabil ca statul să pună presiune fiscală suplimentară exact pe cei care au cea mai mare nevoie de protecție și sprijin.

Un proiect aflat în lucru, care va fi depus în zilele următoare, privește eliminarea impozitării primei locuințe. AUR consideră că dreptul la o locuință nu trebuie tratat ca un lux, iar românii care dețin o singură casă sau un singur apartament nu ar trebui impozitați pentru nevoia elementară de a avea un acoperiș deasupra capului.

Propunerea AUR este clară: prima locuință să fie scutită de impozit, iar impozitarea să se aplice de la a doua, a treia proprietate și mai departe, acolo unde vorbim despre acumulare patrimonială, nu despre necesitate. Acest model funcționează deja în alte state europene.

AUR respinge noul atac asupra proprietății: proprietatea este sfântă, cuantumul noilor taxe vin să anuleze dreptul la proprietate.

Statul român trebuie să înceteze să trateze cetățeanul ca pe o sursă infinită de taxe. A avea o locuință nu este un privilegiu, ci o condiție de bază pentru o viață demnă. Impozitarea agresivă a locuințelor este o nedreptate care trebuie corectată.

