Partidul AUR a depus miercuri, în Senat, o moțiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, acuzându-l de favoritisme politice și lipsă de performanță. Documentul este semnat de 39 de senatori și va fi dezbătut luni, în plen.

Moțiunea, cu titlul provocator „Ministrul Radu Daniel Miruță, dovada vie că USR și PSD-PNL sunt aceeași mizerie”, susține că Ministerul Economiei a fost transformat într-o agenție de angajare pentru apropiați ai USR.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat că activitatea lui Miruță este „un eșec complet”, acuzând complicitatea dintre USR și coaliția PSD-PNL. Printre reproșuri se numără pasivitatea în scandalul Salrom, lipsa de soluții la ROMARM și măsurile fiscale care afectează turismul.

În replică, ministrul Economiei afirmă că se va prezenta în fața Parlamentului „cu fruntea sus”. Radu Miruță susține că a făcut tot ce i-a stat în putere în primele 100 de zile de mandat și vede moțiunea ca pe o oportunitate de a explica public acțiunile sale.

Dezbaterea din Senat este programată luni, iar rezultatul va arăta dacă ministrul USR își păstrează sau nu sprijinul parlamentar. Este prima moțiune simplă îndreptată împotriva unui ministru USR în actualul guvern.