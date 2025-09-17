Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, responsabil de sectorul asigurărilor, a declarat că după ridicarea plafonării, polițele RCA nu au înregistrat creșteri majore, așa cum s-a vehiculat.

Potrivit analizelor făcute pe datele din iulie 2025 comparativ cu iunie și august 2024, prima medie a crescut cu doar 1% per total. La autoturismele persoanelor fizice, creșterea a fost de aproximativ 3%.

Mititelu a explicat că în București-Ilfov s-a observat o ușoară creștere la autoturisme persoane fizice, dar și scăderi pe alte segmente, inclusiv la transportul de marfă. „Nu a fost acea creștere spectaculoasă, pentru că nu avea de ce să fie. Ajustările apar doar din motive obiective”, a subliniat oficialul ASF.

El a mai precizat că diferențele mari apar din metoda de calcul folosită de fiecare asigurator și din factorii de risc ai fiecărui segment.

În plus, Mititelu a atras atenția că primele RCA pot scădea doar dacă scade frecvența accidentelor, care în prezent este ridicată, de 5,5% la nivel național și chiar 20% pe anumite categorii. „Dacă vrem tarife mai mici, trebuie să avem mai puține daune și să comparăm ofertele tuturor asiguratorilor”, a adăugat acesta.

Sursa: Newsinn

Articolul precedentRomânia concesionează 18 zăcăminte minerale. Cum fac șmecherii afaceri pe seama resurselor țării
Articolul următorDEFICIT BUGETAR DE 77 DE MILIARDE DE LEI

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau