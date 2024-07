Aproximativ 100.000 de decizii de recalculare a pensiilor au fost deja tipărite, puse în plicuri și predare către Poșta Română. În exclusivitate la Realitatea Plus, șeful Casei de Pensii a prezentat un specimen de plic si decizie, așa cum arată cele care vor ajunge la milioane de pensionari. Daniel Baciu a făcut o serie de precizări de maximă importanță legate de procedura de primire a documentelor.

„De azi am început să avem calupuri de decizii pe care colegii mei le-au verificat si le-au semnat, iar prin borderou au fost transmise Postei Sunt aproape 100.000 de decizii. De azi si până pe 15 august urmează să trimitem marea majoritate a deciziilor către pensionari, va exista o întârziere între momentul trimiterii către poștă și cel in care ajuns la destinatari, pentru că vor fi trimis obligatoriu cu confirmare de primire si vor fi înmânate personal destinatarului”, a declarat Danile Baciu, în exclusivitate la Realitatea Plus.