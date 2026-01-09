Armata Elveției a confirmat pentru Realitatea Plus că aeronava în care se afla președintele Nicușor Dan a fost escortată în spațiul aerian elvețian în cadrul unei misiuni de rutină, și nu ca un gest oficial de mulțumire pentru sprijinul acordat după tragedia din Crans-Montana, așa cum a afirmat președintele României.

În răspunsul transmis postului Realitatea Plus de purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene se precizează clar că „angajații serviciului civil de control al traficului aerian Skyguide au profitat de această ocazie pentru a mulțumi delegației române, prin radio, pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice din Crans-Montana”.

Totdată, Armata subliniază că „Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava președintelui României pentru scurt timp în spațiul aerian elvețian, ca parte a unei ‘misiuni live’, cu două avioane de vânătoare F/A‑18”.

Textele integrale ale întrebărilor adresate de jurnalista Realitatea Plus Alexandra Alexandrescu și răspunsul oficialului militar elvețian.

Variantele traduse ale celor 2 texte:

Bună ziua, Sunt Alexandra Alexandrescu, jurnalistă din România. Vă scriu în speranța de a clarifica un incident recent, referitor la aeronava militară Spartan care îl transporta pe președintele României, Nicușor Dan, și care a fost interceptată/escortată de două aeronave militare aparținând Forțelor Aeriene Elvețiene, în spațiul aerian elvețian, pe 7 ianuarie.

Sunt la curent cu un răspuns anterior pe care l-ați oferit unui alt jurnalist român pe această temă, în care ați precizat că aeronava a fost interceptată ca parte a unei misiuni live de rutină, menită să verifice dacă informațiile furnizate în cererea de autorizare diplomatică corespund aeronavei reale.

Președintele României a publicat recent o înregistrare care conține comunicările dintre turnul de control elvețian și pilotul aeronavei Spartan, în care turnul de control îi spune direct pilotului, citez: „veți fi interceptați de (numărul aeronavei) pentru a vă mulțumi pentru eforturile depuse la Crans-Montana”. Această înregistrare a fost publicată ca reacție la informațiile din declarația dumneavoastră anterioară, întrucât președintele anunțase inițial că scopul interceptării/escortării a fost acela de a mulțumi României pentru eforturile de salvare.

Ne puteți clarifica dacă a existat o astfel de intenție în spatele incidentului? A planificat Forțele Aeriene Elvețiene interceptarea ca un mod de a mulțumi României?

Aștept răspunsul dumneavoastră cât mai curând posibil. Vă mulțumesc anticipat!

–––

Vă putem oferi următoarele informații legate de întrebările dumneavoastră:

Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava președintelui României pentru scurt timp în spațiul aerian elvețian, ca parte a unei «misiuni live», cu două avioane de vânătoare F/A‑18.

Angajații serviciului civil de control al traficului aerian Skyguide au profitat de această ocazie pentru a mulțumi delegației române, prin radio, pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice din Crans‑Montana. Cu câteva zile înainte, Forțele Aeriene Române fuseseră mobilizate pentru un transport medical în Elveția.

Dorim să mulțumim României și celorlalte țări pentru sprijinul valoros acordat în transferul pacienților pe calea aerului către spitale specializate din întreaga Europă.”

Informațiile transmise către Realitatea Plus le confirmă pe cele transmise, anterior, jurnalistului Andrei Patrick de Hillerin de același purtător de cuvânt al Armatei Elvețiene.

Cu toate acestea, într-o postare publicată noaptea trecută, președintele Nicușor Dan s-a dezlănțuit împotriva jurnaliștilor care au relatat informația, acuzându-i că dezinformează.

Nicușor Dan reacționează după speculațiile privind escorta aviației elvețiene. Șeful statului a publicat