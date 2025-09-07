Urmează o lună decisivă pentru pensionarii care au plătit sume uriașe la firmele de arhivare pentru a-și recupera adeverințele!

Consiliul Concurenței va finaliza ancheta și vom vedea dacă firmele s-au înțeles pentru a crește tarifele. În unele cazuri, pe câteva adeverințe pensionarii au plătit și 2.800 de lei. Între timp, majorările promise în această etapă nu vor ajunge în acest an pentru că sistemul nu funcționează, iar dosarele sunt calculate la mână.

Aproximativ un milion de românii sperau să primească bani în plus la pensie după mica recalculare, însă au fost mințiți din nou. Procesul trebuia finalizat în luna martie, însă nu se va finaliza din lipsă de fonduri.

Asta după ce oamenii au plătit până la 3.000 de lei la firmele private de arhivare pentru a obține documentele și pentru a primi în plus de la pensie între 50 și 300 de lei.

Pentru acești oameni care trăiesc cu un venit puțin, peste 1.200 de lei, fiecare leu contează în contextul în care ne confruntăm cu scumpirii pe bandă rulantă.

Iar loviturile la adresa pensionarilor nu se opresc aici, pensiile lor nu vor fi indexate cu rata inflației, pensiile mai mari de 3.000 de lei vor fi dublu impozitate, iar oamenii care au contribuit la pilonul 2 de pensie, în momentul în care ies la pensie, nu vor putea retrage toată suma, ci doar 30%, iar restul eșalonat pe o perioadă de 8 ani.

Sursa: Realitatea Financiara