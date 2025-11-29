Doi ofițeri străini aflați sub acoperire la București au fost surprinși la o cafenea din centrul Capitalei. Este vorba despre Murat Buyukerk, fost șef al Arctic România și ofițer acoperit al serviciului de spionaj al Turciei, și de celebrul Bruno Le Roy, ofițer al Direcția Generală pentru Securitate Externă.

În partea stângă a fotografiei, terminând un trabuc, se afla Murat Buyukerk, fost șef al Arctic România, apropiat de familia proprietară și un cunoscut al comunității turce.

Potrivit Cancan.ro, calitatea sa principală este însă de ofițer acoperit al Milli İstihbarat Teşkilatı (prescurtat MİT, adică „Organizația Națională de Informaţii”), serviciul de spionaj al Turciei, recrutat fiind în cadrul departamentului de informații externe, pe vremea celebrului director Hakan Fidan.

În fața sa se află celebrul avocat care operează de mulți ani în România: Bruno Le Roy.

Apropiat al generalului în rezervă Florian Coldea, spune că Le Roy este „ghidul” afaceriștilor francezi importanți în România.