PPC România, unul dintre furnizorii importanți de gaze naturale din România, și-a anunțat clienții că, odată cu factura aferentă lunii septembrie, vor primi și facturile pe lunile iulie și august. Clienți casnici au fost anunțați că pot plăti și în rate.

„Uneori, oricum ai încerca să transmiți un mesaj, tot greu este. Așa că o spunem direct (…) vom emite în luna octombrie următoarea ta factură pentru consumul de gaze naturale, incluzând consumul din lunile iulie și august”, este mesajul transmis clienților de către PPC.

PPC România anunță o întârziere în emiterea facturilor de gaze naturale, din cauza actualizării sistemelor informatice. Schimbările sunt impuse de Ordinul ANRE nr. 89/2024, care modifică categoriile de consum și metodologia de aplicare a tarifelor de distribuție.

Impactul financiar este minor, estimat la „cel mult câțiva bani” pe factură, iar clienții au fost informați anterior, în luna iulie.

Pentru a reduce disconfortul, PPC oferă posibilitatea plății eșalonate: „Ne pare rău dacă această întârziere îți provoacă neplăceri și îți oferim posibilitatea plății eșalonate a acestei facturi, dacă dorești acest lucru.”

Clienții pot solicita informații suplimentare pe www.ppcenergy.ro.