Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi contravenționale în valoare de peste 3,55 milioane de lei și a emis 427 de avertismente, în urma unor controale desfășurate în perioada 12–15 ianuarie la peste 1.100 de operatori economici din sectoare cu impact direct asupra sănătății și siguranței populației.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de ANPC, comisarii de protecția consumatorilor au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 160.000 de lei, precum și oprirea temporară a altor produse, estimate la peste 72.000 de lei. De asemenea, pentru 17 operatori economici a fost suspendată prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.

Printre cele mai frecvente nereguli identificate se numără comercializarea produselor cu data limită de consum depășită, prezența insectelor în spațiile de preparare a alimentelor, utilizarea preparatelor culinare cu starea termică modificată și nerespectarea condițiilor de depozitare impuse de producători. Alte abateri au vizat lipsa elementelor de identificare a produselor, folosirea unor echipamente și ustensile uzate sau neigienizate, lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare și utilizarea agregatelor frigorifice cu elemente de etanșare deteriorate.

ANPC subliniază că aceste acțiuni de control vor continua, scopul fiind protejarea sănătății consumatorilor și asigurarea respectării legislației în vigoare.

Sursa: Realitatea Financiara