VEZI LIVE TEXT / VIDEO AICI

Anca Alexandrescu: După cum vedeți, îi lasă nervii pe toți, încep să jignească în stânga și dreapta, să jignească cetățenii, să jignească cetățenii, să se jignească între ei, să mă jignească pe mine, eu nu mă ocup cu lucrurile acestea, eu sunt toată ziua în mijlocul oamenilor, noi lucrăm la proiecte în fiecare zi pentru că eu vreau să transform orașul acesta într-un oraș în care bucureștenii să poată să trăiască și să-și permită să trăiască. Alegerile acestea sunt fundamentale pentru viitorul României. Văd că chiar domnul Ciucu, candidatul PNL, cu puțin timp în urmă a admis că victoria mea la Primăria Capitalei înseamnă de fapt sfârșitul coaliției și căderea guvernului.

Așa cum am spus și aseară, vreau să reiterez faptul că eu cred că Nicușor Dan nu își va termina mandatul. Și când am spus că eu cred că nu își va termina mandatul, are legătură și cu o parte din lucrurile pe care am să le arăt în această seară, de ce se tem, de ce este această disperare, de ce este această panică, de ce s-au unit toți împotriva mea, inclusiv așa-zișii jurnaliști care au trecut de orice limită a jurnalismului și se manifestă prin studiourile de televiziune.

Chiar vedeam zilele trecute, domnul profesor Dungaciu în studio la Euronews, două jurnaliste îl întrebau „Și ce o să facă Anca Alexandrescu, dacă nu are relații cu cei care dau fonduri europene, cum o să ia fonduri europene.” Înțelegeți că acești oameni au luat nu numai țara, ci și instituțiile acestei țări pe persoană fizică. Nu mai au niciun fel de respect pentru niciun fel de demnitate publică, totul se rezumă la oamenii partidului, la oamenii sistemului. Oricine vine din afară trebuie omorât.

Orice nesupunere vizavi de o autoritate publică așa cum este primarul general înseamnă abuz în serviciu. Nu vreau să vorbim despre acest lucru acum, însă voi aplica și voi folosi legea în tot ceea ce voi face la Primăria Capitalei, pentru că voi fi primarul general al capitalei. De ce spun că cred că nu își va termina mandatul domnul Nicușor Dan. Pentru că numai ce vedem, numai din ce avem acces public la informații și din ce am mai aflat de la cetățeni ce se întâmplă în primărie și cum se scurg și cum se fură banii din Primăria Capitalei îi face pe acești oameni să fie disperați în fața faptului că vor pierde puterea și că se va afla absolut totul. Sigur că Nicușor Dan se bucură de imunitate. Dar dacă oamenii vor vedea ceea ce s-a întâmplat, câți bani s-au furat, așa cum se întâmplă în Bulgaria se poate întâmpla și la București. Un număr foarte mare de oameni să iasă în stradă pentru că eu cred că este posibil și a venit momentul ca nu numai bucureștenii, românii, să nu mai stea în genunchi, să își apere drepturile și libertățile pe care le au conform constituției, pentru că constituția nu mai există pentru acești oameni, și cu siguranță Nicușor Dan nu își va termina mandatul.