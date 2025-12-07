Anca Alexandrescu, candidata Alianței „Dreptate pentru București” (susținută de AUR) la Primăria Generală a Capitalei, a votat duminică, 7 decembrie 2025, la alegerile locale parțiale și a transmis un mesaj emoționant de încredere și unitate pentru bucureșteni. Și astăzi, în ziua votului, candidata independentă, a fost alături de oameni, printre aceștia.

„Să facem un oraș în care să se poată trăi și să ne permită să trăim.

Am venit cu credință, cu recunoștință pentru tot ce am trăit în aceste săptămâni, este un dar ceea ce am primit în această perioadă, este experiența vieții mele de până acum și am emoții. Sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la București.

Am credința că Dumnezeu nu ne lasă și, împreună cu cetățenii Bucureștiului, o să punem Bucureștiul pe primul loc și o să facem dreptate.”, a declarat Anca Alexandrescu la ieșirea de la urne.