Candidata independentă Anca Alexandrescu și realitatea.net sunt victimele unui fals grosolan, promovat pe rețeaua X. O imagine capturată de pe un site care a copiat identitatea grafică realitatea.net prezintă presupusul anunț că Anca Alexandrescu a decis să se retragă din cursa pentru primărie și chiar recomandă susținerea unui alt candidat.
Falsul este evident din folosirea unui alt prenume pentru unul dintre candidații la Primăria Generală.
Anca Alexandrescu, Realitatea Plus și realitatea.net fac apel către autorități pentru a verifica sura acestor postări și să stabilească cine a clonat sau s-a folosit de imaginea candidatei și a site-ului într-o campanie murdară.