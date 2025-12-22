„Singura definiție pe care o pot da pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi este să o citez pe Oana Dimofte. Ea a făcut topul celor mai mari autogoluri din România, iar pe locul trei se situează Nicușor Dan. Din campanie, orice a spus Nicușor Dan a fost în afara Constituției. Este o rușine ce face Nicușor Dan. El poate chema la el pe cine vrea, dar la instituția primăriei magistrații nu au ce căuta. Este ilegal.

Am văzut că o parte dintre ei sunt supărați că au doar 4.700 de euro, nu 5.000 ca alții, și au ieșit la pensie la 51 de ani, nu la 48 ca alții. Astăzi a venit o doamnă la mine cu o pensie de mizerie, care nu are din ce trăi. Nicușor a declarat ieri: «Am învins pe Coldea!». Care noi? Noi, jurnaliștii, nu el.

Am văzut reacția lui Bolojan, este o bătaie de joc. Niciodată parlamentarii nu vor acorda un vot împotriva unui guvern, astfel încât să se repete alegerile și să plece acasă. În ianuarie încep să vină taxele cu aproape 100% mai mari sau facturile uriașe. Este un drept constituțional, românii trebuie să corecteze politicile Guvernului. Pe Ilie Bolojan nu l-a ales nimeni pentru funcția aceasta; poate doar acolo, la Bihor”, a declarat Anca Alexandrescu.