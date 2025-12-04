Anca Alexandrescu a anuțat primul lucru pe care îl va face la primărie din funcția de primar. Candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei a transmis că va face un audit. De asemenea, Anca Alexandrescu a adăugat că Nicușor Dan nu-și va termina mandatul de președinte. 

 
