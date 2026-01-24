Anca Alexandrescu a lansat o diatribă dură la adresa șefului statului, acuzându-l de izolare totală față de problemele reale ale românilor și de promovarea unei agende globale în detrimentul interesului național. În timp ce Cotroceniul vorbește despre strategii și competență, opoziția mediatică descrie o Românie guvernată „în sistem de avarie”.

 

