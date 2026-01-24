„O bulă ruptă de realitate”. Acuzații de subordonare externă

Reacția Ancăi Alexandrescu vine ca un răspuns direct la alocuțiunea președintelui, pe care îl acuză că trăiește într-o realitate paralelă, dictată de interese străine. Potrivit jurnalistei, discursul axat pe strategii militare și parteneriate internaționale demonstrează că Nicușor Dan este conectat exclusiv la directivele venite de la Bruxelles sau Paris, ignorând nevoile imediate ale cetățeanului de rând.

„Nicușor Dan dovedește încă o dată că este rupt de realitate, trăiește în bula lui. Este conectat doar la ceea ce i se impune din afară”, a punctat Alexandrescu, subliniind că echipa prezidențială nu ar genera soluții proprii, ci ar livra politici „importate”, care nu rezonează cu dorințele românilor.

Educația și competența, puncte de conflict

Unul dintre cele mai sensibile subiecte abordate a fost cel al educației. În timp ce președintele a invocat modelul olimpicilor și performanța școlară ca piloni ai viitorului, Anca Alexandrescu a taxat dur ceea ce consideră a fi o ipocrizie politică. Aceasta a semnalat discrepanța dintre discursul despre valori și realitatea tăierilor bugetare din învățământ.

„Să vorbești despre performanță în școală în condițiile în care se taie în draci banii de la educație este strigător la cer. Vorbește de olimpici, dar aceștia fac performanță doar prin meditații plătite de părinți, nu datorită sistemului”, a declarat aceasta, criticând totodată și integritatea membrilor guvernului susținut de președinte, despre care afirmă că ar avea „CV-uri fabricate”.

„România nu este de vânzare”: Lupta împotriva globalismului

Discursul jurnalistei a atins și coarda sensibilă a suveranismului economic și social. Aceasta a respins comparațiile făcute de administrația prezidențială între taxele din România și cele din restul Europei, argumentând că serviciile publice, în special sănătatea, nu se ridică la standardele Uniunii Europene pentru a justifica presiunea fiscală.

În final, Anca Alexandrescu a asumat un rol de apărător al valorilor tradiționale și al resurselor naționale, poziționându-se împotriva „valorilor globaliste” promovate de actualul șef al statului: „Ca mamă a doi copii, voi face totul ca românii să se întoarcă în țară, iar tot ce are țara asta să se împartă la români, nu la străini”.

Un dialog al surzilor

Incidentele de la Focșani și reacțiile virulente care au urmat conturează imaginea unei Românii profund divizate. Pe de o parte, administrația Nicușor Dan mizează pe o rigoare tehnică și o aliniere strategică la valorile euro-atlantice, iar pe de altă parte, o parte a societății civile și a presei reclamă o abandonare a identității naționale și o degradare a nivelului de trai, avertizând că guvernarea „în sistem de avarie” riscă să golească țara de tineri.