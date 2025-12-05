8.3 C
București
05/12/2025
Facebook Youtube

Anca Alexandrescu: Mă bucur că dl. Călin Georgescu a stat departe de aceste alegeri – VIDEO

Candidata independentă susținută de AUR la Primăria Generală a Capitalei, Anca Alexandrescu, a lansat un mesaj ferm cu doar câteva ore înainte de încheierea campaniei electorale. Ea a subliniat că decizia lui Călin Georgescu de a nu se implica în scrutin este „exact ceea ce trebuia să facă”, evitând astfel complicații suplimentare.

„Mă bucur foarte tare că dl. Călin Georgescu a stat departe de aceste alegeri; este exact ceea ce trebuia să facă. Orice implicare a sa în această campanie ar fi însemnat o complicare a situației domniei sale, poate chiar și un alt dosar”, a declarat Alexandrescu.

Mesajul a avut și o dimensiune personală: „Având în vedere că țin enorm la doamna Cristela Georgescu, mă bucur enorm de această atitudine.”

 
Articolul precedentZiua resetării – Anca Alexandrescu la Realitatea Plus, alături de George Simion – LIVE TEXT/VIDEO

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau

MAI MULTE ARTICOLE
CUB

Ziua resetării – Anca Alexandrescu la Realitatea Plus, alături de George...

Realitatea Financiara -
CUB

Sondajul care dinamitează sistemul: Anca Alexandrescu, pe primul loc în lupta...

Realitatea Financiara -
CUB

Anca Alexandrescu și realitatea.net, victimele unui fals grosolan. Un fake news...

Realitatea Financiara -