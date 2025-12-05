Anca Alexandrescu: Mă bucur că dl. Călin Georgescu a stat departe de aceste alegeri – VIDEO

Candidata independentă susținută de AUR la Primăria Generală a Capitalei, Anca Alexandrescu, a lansat un mesaj ferm cu doar câteva ore înainte de încheierea campaniei electorale. Ea a subliniat că decizia lui Călin Georgescu de a nu se implica în scrutin este „exact ceea ce trebuia să facă”, evitând astfel complicații suplimentare.

„Mă bucur foarte tare că dl. Călin Georgescu a stat departe de aceste alegeri; este exact ceea ce trebuia să facă. Orice implicare a sa în această campanie ar fi însemnat o complicare a situației domniei sale, poate chiar și un alt dosar”, a declarat Alexandrescu.