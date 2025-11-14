Anca Alexandrescu intră azi oficial în lupta pentru Capitală. Candidata independentă susținută de AUR își depune candidatura la Prefectura București. Românii sunt așteptați în număr mare alături de ea. Înainte de acest moment, Anca Alexandrescu s-a aflat din nou în mijlocul bucureștenilor, pentru a le afla problemele.

Anca Alexandrescu: Cetățeanu trebuie să fie la putere, așa cum am spus. Dacă ajung primar general, biroul meu ar fi în stradă. Dacă aș fi fost un om al sistemului, candidații sistemului nu s-ar fi unit toți împotriva mea.

Anca Alexandrescu a mers în piețele din Capitală și a stat de vorbă cu producătorii români, împovărați de măsurile Guvernului Bolojan și de numărul tot mai mare de supermarketuri care le iau clienții. Oamenii se plâng că vânzările le-au scăzut la jumătate și cu greu mai fac față.