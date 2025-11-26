Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de suveraniști la funcția de primar general, și-a continuat miercuri vizitele prin sectoarele Capitalei, pentru a afla direct de la oameni care sunt problemele cu care se confruntă.

Candidata independentă la funcția de primar general al Capitalei își respectă promisiunea de a afla direct de la oameni care sunt problemele lor. De altfel, Anca Alexandrescu a precizat că, dacă va ajunge edil general, biroul ei va fi în stradă, iar primăria va fi a oamenilor.

Anca Alexandrescu a ajuns, miercuri, la șantierul pentru modernizarea liniei de tramvai de pe bulevardul Basarabia.