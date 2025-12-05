Anca Alexandrescu susține că președintele nu își va termina mandatul dacă va ieși ea primar general în București. Asta pentru că îi va demasca pe cei care au furat bani de la Primăria Capitalei în perioada în care Nicușor Dan era în fruntea primăriei, susține candidata independentă susținută de AUR.

„Eu cred că Nicușor Dan nu își va termina mandatul. Voi folosi legea în tot ceea ce voi face la Primăria Capitalei pentru că voi fi primarul general al Capitalei.

Numai din ce avem acces public la informații și din ceea ce am mai aflat ce se întâmplă în primărie și cum se scurg banii, și cum se fură banii din Primăria Capitalei…”, a declarat Anca Alexandrescu.