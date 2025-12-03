Principalele declarații:

Am declarat cheltuieli zero, pentru că am promis că voi face campania fără bani, în mijlocul oamenilor.

Este marea încercare a vieții mele; tot ceea ce am trăit alături de oameni în această perioadă mă responsabilizează și mai tare.

M. Tucă: Ce crezi că ai fi putut face mai bine sau nu trebuia să faci în campanie?

Poate că nu ar fi trebuit să intru în anumite dispute, când am fost provocată, cum a fost la Piața Rahova, cu domnii de la USR și, cu siguranță, cred că aș fi putut face și mai mult.

Copiii au fost afectați de decizia mea, dar le-am explicat de ce îmi doresc acest lucru. Sigur că suferă, pentru că le-am impus o serie de restricții, nu pentru că făceau ceva greșit, ci pentru că erau mai expuși. Știi ce pericole pot apărea într-o campanie electorală.

Mama s-a îngrijorat, dar mă susține în totalitate. Din păcate, se află printre cei 100 de mii de români care nu au apă în această perioadă. Soțul meu mă susține 100%, socrii mei la fel, deci toată familia mă susține și îmi doresc nu neapărat pentru ei să câștig, ci pentru oameni.

După toți acești ani – cu pandemie, război, anuale alegeri – oamenii sunt atât de dezbinați și pur și simplu se urăsc. A venit timpul să aibă tot mai mulți reprezentanți care să-i unească, să-i pună la aceeași masă.

Din ce am văzut și din discuțiile cu oamenii, mulți dintre cei care mă votează acum au votat, de-a lungul timpului, cu toate partidele. Deci am votanți din toate zonele politice. Poate fi un vot anti, un vot pentru altceva și, într-adevăr, un vot de descărcare. Este o mulțime tăcută: oamenii s-au săturat de toate partidele și vor cu totul altceva. Este efectiv un amestec: sunt oameni care înțeleg că o schimbare la Primărie poate determina o schimbare în întreaga țară. Dacă eu voi câștiga Bucureștiul, în două zile se rupe coaliția și va cădea și Bolojan.

Am o relație perfectă cu familia Georgescu. Eu nu am nevoie de nicio „proptea”

Crezi că între mine și familia Georgescu poate exista un conflict, când în grădina mea se află o minunată magnolie dăruită de familia Georgescu și schimbăm rețete în fiecare zi?! Vreau să spun foarte clar: eu nu am nevoie de nicio proptea. Toți ceilalți candidați au pe cineva: dl. Drulă încalcă zi de zi toate legile, inclusiv Constituția, făcând campanie cu președintele Nicușor Dan. Dl. Ciucu este susținut de Bolojan, de Orban și de Vlad Gheorghe. Dl. Băluță are tot felul de proptele; pe dl. Ciolacu, chiar și Nicușor Dan îl place pe Băluță, domnii Teodorovici și Ponta îl susțin toți pe Băluță.

Am o relație la fel de bună cu familia Georgescu. Foarte multi dintre votanții lui Călin Georgescu au înțeles ce a spus el și mă votează.

Bucureștiul arată fix ca locuința lui Nicușor Dan – haos și mizerie

Orașul arată exact cum arată casa lui Nicușor Dan în interviul pe care l-a făcut la RTV. Fix așa arată: haos, mizerie. Dar nu este vina doar a primarului general, ci și a primarilor de sector, doi dintre ei vor să ajungă primari. Băluță zicea că nu credea că Bucureștiul este atât de sărac. Păi, partidul tău este la guvernare, ești vicepreședinte la partidul tău pe administrație locală. Eu înțeleg că nu știa, pentru că nici măcar la ședințele de consiliu nu vine.

Bucureștiul arată rău, groaznic, nu are nicio legătură cu o capitală europeană. Ne mai salvează privații. În primul rând pentru că am văzut că foarte mulți oameni care au reușit și au cumpărat multe clădiri de patrimoniu le-au redat circuitului și le-au restaurat. Ajută mult la înfrumusețarea orașului. Mă bucur extrem de mult și voi fi o parteneră a acestor investitori care își decorează clădirile ca Bucureștiul să arate bine.

Pasajul Basarab, care a fost început de Băsescu și terminat de Oprescu, nu a fost recepționat nici până astăzi. Au trecut 13-14 ani de atunci. În anul 2023 a expirat garanția, motiv pentru care Primăria Capitalei va fi nevoită să plătească, acum când se va face recepția, lucrări de reabilitare de 130 de milioane de lei.

Ceea ce pot să spun este că, în primul rând, voi face un audit rapid la tot ceea ce există în București, apoi voi debloca rapid absolut tot ce a blocat Primăria Capitalei la primăriile de sector, pentru că sunt foarte multe lucruri blocate. Astăzi am fost la Amfiteatrul Tineretului, este lângă Stadionul Tineretului, în apropiere de Parcul Tineretului, rămas în paragină.

El aparține Primăriei Capitalei, am înțeles că sunt niște cereri de retrocedare acolo, dar Primăria Sectorului 4 l-a cerut pentru reamenajare și nu a fost dat de Primăria Capitalei. Sunt nenumărate cazuri, inclusiv străzi neasfaltate, blocate din cauza că Nicușor Dan a blocat aceste lucrări din cauza luptei politice, din dorința de a fi unul mai șmecher decât altul. Eu nu am niciun fel de dorințe, nici nu vreau să candidez la președinție, eu vreau doar să fac treabă.

Mi-au spus cetățenii din Sectorul 4 că de ce nu se dă o lege ca cei care au câștigat un mandat să nu poată să plece din mandat să candideze pentru o altă funcție. Băsescu a făcut asta, Nicușor Dan, primarii de sector vor să facă același lucru. Organizăm alte alegeri, alți bani. Am fost și în Sectorul 4 și în Sectorul 6, ambii primari de sector au foarte multe lucruri de rezolvat. Să rămână acolo să le termine, eu am să îi ajut să le termine.