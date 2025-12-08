Candidata suveranistă Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a obținut un scor excepțional la alegerile pentru Primăria Capitalei, reușind să-i surclaseze pe reprezentanții PSD și USR. Imediat după anunțarea rezultatelor, Anca Alexandrescu a declarat că va continua lupta, iar astăzi, la Televiziunea Poporului, va devoala planul care aruncă în aer scena politică.
La ora 10:00, Anca Alexandrescu va intra în direct la Televiziunea Poporului pentru a detalia acțiunile sale viitoare, în sprijinul cauzei suveraniste. Încă de aseară, candidata plasată pe locul doi a precizat că nu renunță la calea suveranistă și nici la misiunea de a apăra interesele românilor, pentru că săptămânile de campanie electorală i-au arătat câte probleme și câtă suferință există în rândul bucureștenilor.
În discursul de duminică seară, Anca Alexandrescu a mai afirmat că românii nu mai au încredere în clasa politică după anularea alegerilor, acesta fiind motivul pentru care prezența la vot în București a fost cea mai mică de până acum.
„Îmi pare foarte rău că nu toți suveraniștii au înțeles că alegerile se câștigă în stradă și la vot. Nu stând în fața calculatoarelor sau în fața televizorului. Este doar începutul. Nu, nu am să îi iau locul lui George Simion. Nu am astfel de gânduri. Am de gând să merg mai departe pe acest drum al suveranismului. Este un lucru pe care l-am declarat de foarte mulți ani”, a precizat candidata suveranistă.