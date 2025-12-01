Influencerul și comentatorul politic Mirel Axinte, fost consilier guvernamental în perioada guvernului Boc, lansează un pronostic devastator. Într-un comentariu pe marginea celui mai nou sondaj Atlasintel, Axinte susține că Anca Alexandrescu ar fi, în realitate, înaintea lui Daniel Băluță și că ar fi singura candidată pe care sondajele o trag deliberat în jos, într-o „spirală a tăcerii”.

„Dacă și Atlasintel, casa de sondaje cu care s-au tot lăudat useriștii că e cea mai profi și corectă, îl dă pe Drulă out, e chiar out. Eu am, așa, un vibe, că Anca e peste Băluță. E singura care e trasă jos în sondaje de spirala tăcerii. Probabil în realitate are cel puțin 3-4 procente peste sondaje.” a scris Axinte, un comentatror mai degrabă apropiat taberei reziștilor.

Articolul precedentNicușor Dan, discurs halucinant de Ziua Națională: „Trăim mai rău decât anul trecut, dar mai bine decât acum 20 de ani” – VIDEO
Articolul următorPatru zile de blocaj bancar în UE. Ce trebuie să știe clienții despre transferurile din perioada 25–28 decembrie

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau