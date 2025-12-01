Influencerul și comentatorul politic Mirel Axinte, fost consilier guvernamental în perioada guvernului Boc, lansează un pronostic devastator. Într-un comentariu pe marginea celui mai nou sondaj Atlasintel, Axinte susține că Anca Alexandrescu ar fi, în realitate, înaintea lui Daniel Băluță și că ar fi singura candidată pe care sondajele o trag deliberat în jos, într-o „spirală a tăcerii”.
„Dacă și Atlasintel, casa de sondaje cu care s-au tot lăudat useriștii că e cea mai profi și corectă, îl dă pe Drulă out, e chiar out. Eu am, așa, un vibe, că Anca e peste Băluță. E singura care e trasă jos în sondaje de spirala tăcerii. Probabil în realitate are cel puțin 3-4 procente peste sondaje.” a scris Axinte, un comentatror mai degrabă apropiat taberei reziștilor.