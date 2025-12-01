„Dacă și Atlasintel, casa de sondaje cu care s-au tot lăudat useriștii că e cea mai profi și corectă, îl dă pe Drulă out, e chiar out. Eu am, așa, un vibe, că Anca e peste Băluță. E singura care e trasă jos în sondaje de spirala tăcerii. Probabil în realitate are cel puțin 3-4 procente peste sondaje.” a scris Axinte, un comentatror mai degrabă apropiat taberei reziștilor.