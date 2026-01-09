Anca Alexandrescu a intervenit după mesajul postat în miez de noapte de președintele Nicușor Dan, mesaj care a generat un val de comentarii ostile la adresa jurnaliștilor Realitatea Plus. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel susține că tonul postării președintelui ar fi alimentat deliberat ura împotriva presei critice și ar fi încercat să discrediteze jurnaliștii care au cerut clarificări oficiale în cazul episodului survolarii Elveției de către aeronava militară în care se afla președintele României.

Anca Alexandrescu a precizat că informațiile prezentate de Realitatea Plus și de alți jurnaliști, inclusiv cele privind zborurile F‑18 ale armatei elvețiene, provin din surse oficiale și nu reprezintă dezinformări.

Anca Alexandrescu, atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, după criticile la adresa jurnaliștilor Realitatea Plus

Din punctul ei de vedere, echipa președintelui ar fi încercat să transforme o apreciere poate personală a unui controlor de trafic într-un moment de imagine pentru Nicușor Dan, ceea ce, spune ea, a dus la o escaladare artificială a tensiunilor.

Alexandrescu a criticat și reacțiile apărute ulterior în spațiul public, unde unii comentatori au cerut sancționarea sau chiar eliminarea jurnaliștilor incomozi. Ea a afirmat că astfel de reacții sunt periculoase și că un președinte nu ar trebui să încurajeze, direct sau indirect, ostilitatea față de presă.

„Este o operațiune care se încadrează în acțiunile din ultimul an ale acestei puteri naziste și îmi asum această chestiune. Nu mai sunt doar neomarxiști cei care astăzi ne conduc, globaliști soroșiști. Sunt naziști, pentru că ceea ce a postat Nicușor Dan la 1 și jumătate noaptea nu este altceva decât o invitație la ură, la oprobiu public, bazându-se pe ce? Pe o înregistrare între turnul de control și piloți, dincolo de faptul că trebuie să spunem că aceste discuții sunt înregistrate în cutia neagră a avionului, iar ele nu pot fi făcute publice, ci doar desecretizate.

Aș fi bucuroasă ca, cu aceeași rapiditate, Nicușor Dan să desecretizeze și ședința CSAT-ului prin care <<șefii lui>> au blocat legile din România, au anulat și au dat lovitura de stat din România. Este o invitație de a băga pumnul în gură atât Realității Plus, cât și tuturor jurnaliștilor care îndrăznesc să spună altceva decât spun cei de la Guvern și de la Președinție și slugile lor, pentru că, de altfel, ați și văzut reacțiile de pe paginile de socializare: să fie arestați toți cei care au îndrăznit să scrie altceva decât ceea ce susține Nicușor Dan.

Nu este niciun fel de dezinformare. Atât jurnalistul Patrick André de Hillerin, care a publicat răspunsul oficial venit de la Armata elvețiană, cât și ceilalți care au vorbit despre acest lucru, au preluat informații din surse oficiale, potrivit cărora două avioane F-18, deci ale forțelor aeriene elvețiene, fac astfel de verificări aleatorii cu o serie de zboruri care sunt deasupra Elveției. De altfel, acest lucru reiese și din înregistrare.

Anca Alexandrescu, despre scandalul legat de avioanele Elveției: „Nu este un gest de recunoștință față de Nicușor Dan”

Este doar aprecierea celui care este la turnul de control, ca un comentariu legat de sprijinul pe care România l-a acordat elvețienilor în tragedia de la Crans-Montana. În niciun caz nu este un gest de recunoștință față de Nicușor Dan, ci față de piloții militari care au executat zborurile respective. Au încercat cei din echipa lui Nicușor Dan să folosească această apreciere, și repet, a celui care lucrează la turnul de control din Elveția, într-un punct de imagine pentru Nicușor Dan.

De altfel, toată încercarea de PR a echipei lui Nicușor Dan s-a transformat într-un fiasco, începând cu povestea mizerabilă cu zborul cu Spartanul, care ar fi fost mai ieftin decât zborurile lui Klaus Iohannis, până la această poveste. Să stai la ora 1 și jumătate noaptea, tu, președinte al României, și să postezi o asemenea mizerie, să inviți la ură și la dezbinare împotriva unei părți a presei care, ce să vezi, spune adevărul și nu participă la dezinformarea pe care chiar tu, Nicușor Dan, o faci în fața românilor, este inacceptabil.

Anca Alexandrescu trage linie: „Realitatea Plus va fi în continuare Televiziunea Poporului”

Noi vom continua să spunem adevărul, iar Realitatea Plus va fi în continuare televiziunea poporului și standardul adevărului în România. Când au anulat alegerile, nu le-a plăcut că am spus adevărul. Acum, când arătăm că Nicușor Dan face de râs România și este sluga celor de la Uniunea Europeană, și în special a lui Macron, îi deranjează foarte tare.

De altfel, la această operațiune împotriva presei care spune adevărul participă și slugile sistemului, care fac așa-zisa presă corectă, din surse oficiale. Lucrurile acestea nu se vor termina așa, pentru că ceea ce a postat Nicușor Dan a dus la comentarii care cer arestarea noastră și închiderea noastră. Sunt lucruri inadmisibile pentru un președinte de țară, dar, de altfel, așa s-a obișnuit această haită haștagistă, useristă, să ia țara pe persoană fizică și toate instituțiile unde s-au cocoțat în frunte cei cu diploma de la Bioterra să îngenuncheze poporul român și să stabilească ei cine spune adevărul și cine nu. Acest lucru nu se va întâmpla, pentru că poporul nu va accepta, iar noi nu vom ceda în fața acestor presiuni”, a transmis Anca Alexandrescu, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu: „Dezinformarea vine chiar de la Nicușor Dan”

Jurnalista a mai precizat că dacă cineva poate fi învinuit de dezimformare, atunci este vorba chiar de șeful statului. „Dezinformarea vine chiar de la el, iar el este primul mincinos al țării, pentru că, dacă vă aduceți aminte, în campania electorală a semnat și s-a jurat, la un post de televiziune care îi face sluj, că nu va mări TVA-ul și că taxele vor rămâne la fel. Deci el este cel care merită titlul de mincinosul-șef al României. De altfel, este și clovnul-șef al României.

Asta îi și doare pe nicușoriști. Acum sunt în faza de negare, dar, ușor, ușor, se va întâmpla ce s-a întâmplat și cu Klaus Iohannis. Se vor dezice pe rând de el. Este o chestiune de timp. Mai trist este că noi, românii, trebuie să suportăm aceste alegeri pe care unii le fac și să înghițim mizeriile pe care ei le propagă ca fiind adevărul”, a mai transmis realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Anca Alexandrescu îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de ipocrizie în privința concediului

Anca Alexandrescu a abordat și subiectul concediului premierului Ilie Bolojan, scoțând în evidență ceea ce ea numește o atitudine ipocrită a liderului liberal, în condițiile în care acesta i-a criticat pe românii care își iau zile libere „ca să facă punte” cu weekendul sau cu sărbătorile, însă ar fi procedat la fel.

„Eu am deschis acest subiect public și i-am rugat pe colegi să facă această solicitare la Guvern tocmai pentru că am văzut că domnul Bolojan lipsește din spațiul public. Mai mult decât atât, am informații din interiorul Guvernului, iar domnul Bolojan nu a lucrat nici pe 3, nici pe 4 ianuarie, care au fost zile de sâmbătă și duminică. Singura apariție a domnului Bolojan a fost la o emisiune TV. Nu știu dacă a fost în direct sau înregistrată, dar iată că cel care îi certa pe români că vor să-și ia zile libere ca să facă punte de sărbători a făcut fix același lucru.”

Alexandrescu a precizat că problema nu este concediul în sine, ci contradicția dintre declarațiile publice și comportamentul premierului: „Nu trebuie să recupereze domnul Bolojan aceste zile, atâta timp cât și-a luat concediu. Însă este vorba de ipocrizie. Asta am vrut să subliniez, că de fapt una spune și alta face.”

Ea a extins critica și către susținătorii președintelui Nicușor Dan, afirmând că aceștia compară cheltuielile actualului președinte cu cele ale foștilor șefi de stat: „Este ipocrizia pe care o afișează și nicușoriștii, care ne spun acum că, vezi doamne, Nicușor Dan cheltuiește mai puțin decât Klaus Iohannis. Cei care îl susțin astăzi sunt aceiași care l-au votat și pe Iohannis, și pe Traian Băsescu, și sunt cei care au adus țara aici, la coada Europei.”

În final, Alexandrescu a cerut clarificări din partea președintelui privind acuzațiile de dezinformare: „Aș vrea să știu de la domnul Nicușor Dan, concret, în ce a constat dezinformarea, când noi am arătat foarte clar că el a refuzat să decoleze seara, după conferința de la Paris, pentru că ajungea foarte târziu și îi strica somnul, și în ce constă dezinformarea în legătură cu misiunile aleatorii pe care forțele elvețiene le practică încă de anul trecut și le continuă și în acest an.”