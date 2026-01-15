După ce a stat ore întregi în stradă, pe un frig pătrunzător, Anca Alexandrescu a vorbit despre mitingul din această seară, la care a participat alături de mii de oameni veniți din toate colțurile țării.

„Să mă iertați că nu am voce pentru că am fost la protest și am strigat cot la cot cu românii minunați care au venit don toate colțurile țării să-și arate nemulțumirea. Am strigat alături de ei „Călin Georgescu președinte”, am strigat alături de ei „Jos hoții”, „Jos Ilie Bolojan”.

Am fost alături de români, am fost în mijlocul lor deși a fost un frig pătrunzător, nu am simțit frigul. Oamenii erau foarte calzi, am văzut în această seară că românii au curaj să își strige dreppturile și libertățile. Data viitoare vom fi și mai mulți, sunt sigură. Ați văzut câți jandarmi a trimis domnul Predoiu în stradă? Eu am vrut în mod special cu colegii mei să filmăm să vă arăt câți jandarmi au fost acolo pentru că atunci când au ieșit cu mânuțele în stradă ca să pună mâna pe justiție nu au fost atât de mulți jandarmi.

Au fost și provocări, o să vă povestesc în această seară, împreună cu invitații mei, cu care am reușit să oprim una dintre aceste provocări. În continuare există provocări, înțeleg că au dat cu spray cu piper. I-am întrebat pe jandarmi „De ce sunteți atât de mulți, de cine vă este frică?”.

De când a început protestul, Realitatea TV este sub un atac incredibil, boți, troli, care au blocat internetul, care au blocat transmisia pe YouTube, îmi scriu oameni din diaspora care se uitau pe YouTube care sunt la serviciu și nu se puteau uita la televizor. Sunt disperați, nu vor să se vadă imaginile cu protestele. Ba se vor vedea.

Mă bucur că anunțul meu că am să trimit acea scrisoare la Washington a deteminat poziții, chiar domnul Tismăneanu a reacționat la ceea ce am spus. Ei au drepturi, noi nu, asta este diferența. Dar s-a terminat, românii s-au trezit. Ați văzut mesajul domnului Călin Georgescu.

Mulțumesc tuturor românilor care au venit pe această vreme. Afară este poate la fel de frig ca în casele celor din București. Au venit și bucureșteni, au venit oameni din toată țara. Mă bucur că sunt în continuare aciolo, am fost în mijlocul lor, am mers la marș alături de ei. Am să vă și arăt cine este individul care s-a oprit cu motocicleta și a afișat „Marș la Moscova”. Sper ca după ce arătăm imaginile să fie identificat de poliție și luat la întrebări pentru că suveraniștii nu s-au dus să tulbure protestul când au încercat să pună mâna pe justiție”, a spus Anca Alexandrescu în deschiderea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Anca Alexandrescu demontează minciunile reziștilor: „Cei care urlă că avem datorii sunt, de fapt, foștii angajați ai Realității Plus, în frunte cu Emilia Șercan. Ei au furat televiziunea atunci”